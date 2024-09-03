Украинский беспилотник атаковал сельскую церковь в Белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал церковь в селе Грузском в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, никто серьезно не пострадал. В самом здании храма начался пожар. К месту происшествия приехал на велосипеде глава Борисовского района.

Поздним вечером 2 сентября ВСУ пытались атаковать Тверскую область — местные жители сообщали о взрывах и работе систем ПВО.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны сообщили о сбитых за ночь украинских дронах в двух российских регионах.