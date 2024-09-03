Российские десантники взяли украинский опорный пункт в ДНР

Солдаты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что перед штурмом разведка выявила систему обороны, основные опорные пункты и огневые позиции украинских военных.

Во время контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила огневые позиции ВСУ и пункты управления в одном из опорных пунктов. Точные удары и подавление огневых точек деморализовали противника.

После этого десантники выдвинулись на боевых машинах БМД-2 в сторону позиций ВСУ. В бою участвовали бойцы из Тульской области, которые известны как «крылатая пехота». Спешившись с боевых машин, они атаковали опорный пункт противника. С воздуха их поддерживали беспилотники.

После выполнения боевой задачи штурмовиками занятые позиции передали российским подразделениям, заключили в Минобороны.

Ранее российские морпехи уничтожили в Курской области колонну украинской бронетехники.