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Российские десантники взяли украинский опорный пункт в ДНР

МО РФ: тульские десантники взяли штурмом опорник ВСУ в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Солдаты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава Южной группировки войск взяли штурмом крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что перед штурмом разведка выявила систему обороны, основные опорные пункты и огневые позиции украинских военных.

Во время контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила огневые позиции ВСУ и пункты управления в одном из опорных пунктов. Точные удары и подавление огневых точек деморализовали противника.

После этого десантники выдвинулись на боевых машинах БМД-2 в сторону позиций ВСУ. В бою участвовали бойцы из Тульской области, которые известны как «крылатая пехота». Спешившись с боевых машин, они атаковали опорный пункт противника. С воздуха их поддерживали беспилотники.

После выполнения боевой задачи штурмовиками занятые позиции передали российским подразделениям, заключили в Минобороны.

Ранее российские морпехи уничтожили в Курской области колонну украинской бронетехники.

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Операция на Украине
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