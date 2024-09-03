Военный эксперт заявил, что ВСУ докладывают о превосходстве ВС РФ у Волчанска

Вооруженные силы Украины в докладах отмечают численное превосходство российских войск в районе Волчанска Харьковской области. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на источники.

Он рассказал, что украинские военные, которые дислоцируются в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы, рапортуют о двукратном увеличении количества боестолкновений на этих участках.

По данным Марочко, в их докладах, помимо численности ВС РФ, говорится об оснащенности российских подразделений «современными видами и типами вооружения».

Штурмовые действия российских военных поддерживает артиллерия и Воздушно-космические силы, добавил эксперт.

31 августа глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что в Волчанске идут городские бои. По его словам, украинские войска в настоящее время контролируют его южную часть.

За время российской военной операции город переходил под контроль РФ, затем был занят украинскими войсками. В мае ВС РФ начали новое наступление.

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