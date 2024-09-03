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В Минобороны сообщили о сбитых за ночь украинских дронах в двух российских регионах

МО РФ: силы ПВО за ночь сбили два дрона ВСУ над Брянской и Калужской областями

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два украинских дрона над Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские военные предотвратили попытку украинской армии совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа.

До этого об атаке беспилотника ВСУ писал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он поблагодарил российские подразделения ПВО за проведенную работу.

В ночь на 3 сентября в Воронежской области объявляли об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Население призвали соблюдать спокойствие.

В случае нахождения в помещениях власти советовали не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, в которой нет окон. Если сигнал тревоги застал на улице, то необходимо зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход.

Ранее военный эксперт назвал цель воскресной атаки дронов на регионы России.

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