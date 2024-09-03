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Пленный рассказал, что перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи

Пленный Фурдоленко: перед нападением на Курскую область с ВСУ работали психологи

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Anna Voitenko/Reuters

Перед нападением на Курскую область с украинскими военнослужащими работали психологи. Об этом РИА Новости рассказал взятый в плен старший лейтенант Антон Фурдоленко.

По его словам, психологи проводили опросы и заставляли заполнять специальные листы. Фурдоленко подчеркнул, что психологи в разговорах с солдатами отрицали предстоящий ввод украинских подразделений на территорию России.

Пленный украинский офицер отметил, что перед переходом границы военные получили сухпайки на четыре-пять дней.

До этого морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили в приграничном районе Курской области колонну бронетехники Вооруженных сил Украины.

Морпехи также сообщили, что командование Вооруженных сил Украины направило в Курскую область подразделение из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и предпочитают избегать прямого столкновения с российскими бойцами.

Ранее были названы потери ВСУ за все время боев в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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