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Российский боец вышел победителем из снайперской дуэли с бойцом ВСУ

РИА Новости: боец Южной группировки войск уничтожил двух снайперов ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Снайпер Южной группировки войск на Донецком направлении ликвидировал двоих украинских военнослужащих в ходе снайперской дуэли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Снайпер группы с позывным «Метис» смог уничтожить двух снайперов противника и вышел победителем из снайперской дуэли», — отметили в ведомстве.

Как уточнили военные, разведчики Южной группировки выявили огневые позиции ВСУ на Донецком направлении. Полученные координаты были переданы одному из снайперских подразделений, которые затем выдвинулись в указанную зону и уничтожили противника.

«Винтовка снайперская специальная, проверена не одной войной. Не так часто мы ее применяем, но когда применяем, ее эффективность находится на уровне. Используем ее не так часто, но вещь незаменимая», — прокомментировал «Метис» на видео от Минобороны.

Также в ведомстве добавили, что время ожидания целей для снайперов может варьироваться от 8 часов до нескольких суток. Основные качества, необходимые снайперам, — это концентрация и выдержка, помимо меткости, оперативности и дальновидности, рассказал снайпер.

Ранее депутат Рады заявила, что бригады ВСУ оставляют свои позиции в ДНР.

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