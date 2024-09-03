Хуситы заявили об атаке на еще один танкер в Красном море

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» осуществили нападение на танкер Blue Lagoon I во время его перехода через Красное море. Об этом заявил военный представитель организации Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«Вооруженные силы Йемена провели операцию против судна Blue Lagoon I, применив противокорабельные ракеты и беспилотники», — отметил он.

Сариа утверждает, что повстанцы зафиксировали прямое попадание в корпус танкера. Он также добавил, что нападение произошло из-за того, что владелец судна «нарушил запрет на заход в порты оккупированной Палестины».

Утром в понедельник Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о нападении на торговое судно в 70 морских милях к северо-западу от йеменского города Эс-Салиф.

Судно было атаковано двумя неопознанными снарядами, еще один снаряд упал рядом. По данным Reuters, речь идет именно о Blue Lagoon I, который, согласно источникам агентства, принадлежит Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.