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ВСУ отправили в Курскую область подразделение из бывших заключенных

РИА Новости: в Курской области находится подразделение ВСУ из экс-заключенных

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в Курскую область подразделение из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и предпочитают избегать прямого столкновения с российскими бойцами. Об этом РИА Новости рассказали морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады.

В ходе боестолкновения в селе Борки российскими морпехами в плен был взят украинский военнослужащий Кирилл Комаров из роты «Шквал». Она была создана исключительно из бывших заключенных в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

По словам командира батальона морских пехотинцев, рядом с экс-заключенными нет командиров, поэтому те занимают оборону самостоятельно. Они занимаются мародерством, в стрелковый бой с российскими военными не вступают и бегут после огневого поражения.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины в Курской области.

Ранее были названы потери ВСУ за все время боев в Курской области.

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