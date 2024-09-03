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ХАМАС показал кадры с последними словами убитых заложников

ХАМАС опубликовал видео с последними словами убитых в Рафахе заложников

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС — бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» — опубликовало видеоролик, на котором показаны еще живые заложники, чьи тела нашли в Рафахе. Соответствующие материалы распространил пресс-секретарь крыла Абу Обайда в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлены шестеро израильтян. Среди них Александр Лобанов, который имеет российское гражданство. На видео заложники называют свои имена. В конце ролика группировка пообещала, что скоро появятся новые видео с их последними словами.

Обайда обвинил в гибели заложников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ЦАХАЛ. При этом пресс-секретарь военного крыла не стал уточнять, как именно погибли удерживаемые израильтяне.

Тела погибших заложников нашли 31 августа в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа. Они были похищены радикалами 7 октября 2023 года.

До этого Абу Обайда сообщил, что конвоиры, охраняющие израильских заложников в секторе Газа, получили специальные указания на случай, если к их местам содержания приблизятся военные Армии обороны Израиля.

Ранее ЦАХАЛ раскрыл, что Израилю не дает одержать победу в Газе.

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