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Ганчев пообещал переход Харьковской область под контроль РФ

Ганчев: Харьков и область перейдут под контроль РФ для безопасности страны

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РИА Новости

Харьков и Харьковская область перейдут под контроль России, что позволит стране обеспечить собственную безопасность. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов», — сказал он.

Глава российской администрации добавил, что происходящие сейчас в регионе события направлены на создание санитарной зоны. Она позволит России обеспечить своих пограничных регионов, отметил Ганчев.

До этого Ганчев заявил, что все резервы, бросаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) для контратак в Липцах Харьковской области, уничтожаются. По его словам, украинские военные постоянно пытаются прорваться, но с потерями откатываются на свои позиции.

Ранее военный эксперт рассказал об успехах российской армии в Харьковской области.

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