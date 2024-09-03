Харьков и Харьковская область перейдут под контроль России, что позволит стране обеспечить собственную безопасность. Об этом РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов», — сказал он.

Глава российской администрации добавил, что происходящие сейчас в регионе события направлены на создание санитарной зоны. Она позволит России обеспечить своих пограничных регионов, отметил Ганчев.

До этого Ганчев заявил, что все резервы, бросаемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) для контратак в Липцах Харьковской области, уничтожаются. По его словам, украинские военные постоянно пытаются прорваться, но с потерями откатываются на свои позиции.

Ранее военный эксперт рассказал об успехах российской армии в Харьковской области.