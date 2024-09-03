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Конвоиров израильских заложников инструктировали на случай приближения ЦАХАЛ

Конвоиров израильских заложников подготовили на случай прибытия солдат ЦАХАЛ

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Dylan Martinez/Reuters

Конвоиры, охраняющие израильских заложников в секторе Газа, получили специальные указания на случай, если к их местам содержания приблизятся военные Армии обороны Израиля. Об этом сообщил официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС, «Бригад Иззэддина аль-Кассама», Абу Убайда, пишет ТАСС.

«Мы говорим совершенно однозначно: после произошедшего в Нусейрате бойцы, охраняющие пленников, получили новые инструкции, как им следует поступать с заложниками в случае приближения к месту их содержания израильских военных», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале Абу Убайды. Он также добавил, что «продолжение попыток освободить пленников посредством военного давления вместо заключения соглашения будет означать лишь то, что заложники вернутся к своим семьям в гробах».

Абу Убайда также обвинил израильские власти в «умышленной ликвидации нескольких десятков заложников в результате бомбардировок» Газы. »

Теперь семьи заложников должны решать, хотят ли они видеть своих близких живыми», — добавил представитель группировки.

31 августа израильские военные нашли тела шестерых заложников в одном из подземных туннелей в районе Рафаха. На следующий день боевики заявили, это произошло из-за израильских бомбардировок, однако министерство здравоохранения Израиля провело обследование и пришло к выводу, что заложники были ликвидированы из стрелкового оружия сторонниками ХАМАС с близкого расстояния.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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