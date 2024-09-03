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Посол заявил о провале США в обучении украинцев управлению F-16

Антонов: США не удалось обучить украинских пилотов управлению F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Американские инструкторы не смогли обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом говорится в комментарии посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, размещенного в Telegram-канале дипмиссии.

«Выглядит довольно смешно, когда F-16 в украинском небе сбивает система Patriot из Соединенных Штатов. Местным инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ. Представляю, как бы здесь заголосили, если бы появились данные о том, что злополучный самолет был сбит нашими воинами», — сказал дипломат.

29 августа газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого F-16. В этот же день в генштабе ВСУ подтвердили данную информацию. По данным командования, воздушные судна применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что F-16 мог быть поражен по ошибке из-за несогласованности между подразделениями.

Ранее NYT узнало о сомнениях США в версии Украины по крушению F-16.

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