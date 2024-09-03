Немецкий журналист заявил, что продвижение российской армии угрожает ВСУ в Угледаре

Продвижение российских войск в окрестностях Угледара является серьезной угрозой для обороны города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в социальной сети X заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

Он назвал поступающие из Угледара новости очень тревожными. Российская армия ведет штурм шахты к северо-востоку от города. По мнению Репке, если шахта будет захвачена, то Угледар будет практически невозможно оборонять.

Журналист предположил, что российские бойцы могут даже не начинать штурм Угледара, а обойти город и взять его в кольцо.

До этого сообщалось, что российские войска начали охватывать Угледар с флангов. По данным источника, при сохранении темпа наступления, взятие Угледара под контроль является лишь вопросом времени.

1 сентября сообщалось, что российские войска начали штурм Угледара.

Подчеркивается, что активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года, до этого там шли позиционные бои.

Ранее стало известно об аномально мощном ударе по ВСУ в Угледаре.