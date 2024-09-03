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Российские войска уничтожили более 10 единиц техники на Курском направлении

Алаудинов: ВС РФ уничтожили в Курской области боевую машину Stryker

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Mindaugas Kulbis/AP

Российские военные на Курском направлении за сутки уничтожили боевую машину Stryker. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, бойцы спецназа «Ахмат», вторая бригада специального назначения, 11-я десантно-штурмовая бригада и 165-я бригада за сутки поразили реактивную систему залпового огня RAK-12, станции радиоэлектронной борьбы, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», артиллерийское орудие и два пункта беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, была уничтожена самоходная артиллерийская установка, миномет 120-й, два пикапа и еще один миномет.

Алаудинов отметил, что при этом ситуация на линии боевого соприкосновения особых изменений не претерпела.

До этого Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой народной республике и нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 2 сентября российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины в Сумской области. Установки были поражены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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