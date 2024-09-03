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Российские войска уничтожили более 10 единиц техники ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВС РФ уничтожили в Курской области более 10 единиц техники ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

По словам военного, Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе боевых действий уничтожили боевую машину Stryker, реактивную систему залпового огня (РСЗО) RAK-12, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска», а также два пункта управления беспилотниками. Кроме того, российские военные нанесли удар по двум пикапам и двум минометам ВСУ, отметил Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на текущий момент не сильно изменилась. По данным Алаудинова, украинские войска продолжают нести большие потери в российском регионе.

«Я так думаю, что он осознает, что здесь ему будет тяжеловато продвинуться», — сказал генерал-майор.

До этого Минобороны РФ сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее были названы потери ВСУ за все время боев в Курской области.

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