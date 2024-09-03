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В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Богомаз: силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа в Брянской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Губернатор Брянской области добавил, что уничтоженный беспилотник был самолетного типа.

Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО за проведенную работу.

До этого Богомаз сообщил, что в регионе была пресечена попытка ВСУ осуществить еще одну атаку с применением беспилотного летательного аппарата. Дрон был обнаружен и подавлен системами РЭБ, отметил губернатор.

1 сентября Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 158 украинских БПЛА над 15 российскими регионами.

Ранее в Норвегии назвали действие, которое приблизило конфликт НАТО и России.

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