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ВКС РФ в Сирии уничтожили пункты базирования боевиков

Российская авиация в Сирии уничтожила четыре пункта базирования боевиков

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили четыре базы боевиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя российского центра по примирению сторон в Сирии (ЦПВС), капитана первого ранга Олега Игнасюка.

«С целью вытеснения незаконных вооруженных формирований из горно-пустынных районов провинции Хомс ударами ВКС России поражены четыре пункта базирования боевиков», — заявил он на брифинге.

Игнасюк отметил, что авиация международной коалиции под руководством США продолжает создавать опасные ситуации в сирийском воздухе, нарушая протоколы деконфликтования.

В частности, в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано 14 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии, совершенных четырьмя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10.

Накануне ВС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии.

Игнасюк также заявил, что два беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС России в Сирии. Инцидент произошел в конце июля.

Ранее четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате удара Израиля.

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