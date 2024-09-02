При атаке Горловки была повреждена городская инфраструктура

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что при обстрелах города со стороны Вооруженных сил Украины были повреждены многоквартирный дом и школа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города.

Во время обстрела мэр подчеркнул, что в зоне повышенной опасности находится микрорайон «Квартал 245».

Он добавил, что в результате обстрела в центре города была повреждена школа, многоквартирный дом и газопровод.

26 августа Приходько заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в Донецкой народной республике, в результате чего три станции водоснабжения были лишены энергопитания.

21 августа при обстреле Горловки со стороны ВСУ было повреждено здание детского сада. Один из двух снарядов, попавших по центру города, упал рядом с ясли-садом №129, что привело к частичному обрушению стены и нарушению остекления в одном из крыльев здания. В момент взрыва в здании находилась вахтерша, однако она не пострадала.

До этого четверо пожарных пострадали при атаке дрона ВСУ на Горловку. Мужчинам, которые в момент прилета тушили автомобиль, понадобилась госпитализация.

Ранее при обстреле Горловки пострадал машиностроительный завод.