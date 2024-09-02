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На Украине ТЦК оштрафовал инвалида за неподтверждение своего статуса

«Страна.ua»: ТЦК оштрафовал инвалида за неподтверждение его инвалидности

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Shutterstock

Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) оштрафовал инвалида на 17 тысяч гривен за то, что он несвоевременно подтвердил свою инвалидность. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

16 июня ТЦК постановил назначить штраф в размере 17 000 грн (порядка 37 тыс. руб.) за то, что мужчина не сообщил в течение семи дней органам, в которых состоит на воинском учете, сведения о том, что 5 июня 2024 года медико-социальная экспертиза установила, что у него 3-я группа инвалидности.

Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК, где просил отменить это постановление.

22 августа депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в территориальный центр комплектования и признали его годным к службе.

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Владислав Спицкий заявил, что украинское подразделение, в составе которого в основном инвалиды и пенсионеры, удерживает оборону на одном из участков фронта в районе Торецка (Дзержинска) на Горловском направлении.

Ранее в ООН обвинили Украину в игнорировании обязательств по Конвенции о правах инвалидов.

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