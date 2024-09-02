На Украине ТЦК оштрафовал инвалида за неподтверждение своего статуса

Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) оштрафовал инвалида на 17 тысяч гривен за то, что он несвоевременно подтвердил свою инвалидность. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

16 июня ТЦК постановил назначить штраф в размере 17 000 грн (порядка 37 тыс. руб.) за то, что мужчина не сообщил в течение семи дней органам, в которых состоит на воинском учете, сведения о том, что 5 июня 2024 года медико-социальная экспертиза установила, что у него 3-я группа инвалидности.

Мужчина обратился в суд с иском к ТЦК, где просил отменить это постановление.

22 августа депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал, что в Одессе мужчину со второй группой инвалидности насильно доставили в территориальный центр комплектования и признали его годным к службе.

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Владислав Спицкий заявил, что украинское подразделение, в составе которого в основном инвалиды и пенсионеры, удерживает оборону на одном из участков фронта в районе Торецка (Дзержинска) на Горловском направлении.

Ранее в ООН обвинили Украину в игнорировании обязательств по Конвенции о правах инвалидов.