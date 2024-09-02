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Гросси собирается предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС

Гросси посетит ЗАЭС, чтобы продолжить свое содействие в предотвращении аварии

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Anna Voitenko/Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что направляется на Запорожскую АЭС, чтобы продолжить свое содействие в предотвращении ядерной аварии. Об этом он написал в соцсети X.

«Миссия поддержки и помощи на Запорожской АЭС, призванная помочь обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе АЭС. Я направляюсь на Запорожскую АЭС на Украине, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию», — сообщил он.

2 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем.

27 августа Гросси заявил, что атаки на любые АЭС являются неприемлемыми. Он отметил, что агентство будет продолжать содействовать ядерной безопасности повсюду, где это потребуется.

В этот же день глава МАГАТЭ заявил, что его приезд на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий, а также с опасностью ядерного инцидента на объекте. Гросси пообещал проанализировать с российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент в Курской области.

Ранее в МИД РФ рассказали о шантаже сотрудников ЗАЭС со стороны Киева.

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