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Нетаньяху исключил вывод израильских войск от границы Газы с Египтом

Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет войска от границы Газы с Египтом

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Jacquelyn Martin/AP

Израиль не намерен выводить войска из Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом, контроль над ним имеет ключевое значение для разгрома ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Мы поставили перед собой четыре цели: уничтожить ХАМАС, вернуть всех похищенных, обеспечить, чтобы Газа больше не представляла угрозу Израилю, и безопасно вернуть жителей севера Израиля в свои дома», — заявил он, подчеркнув, что три из этих целей проходят через Филадельфийский коридор.

2 сентября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что масштабная сеть подземных туннелей в секторе Газа, которую создало палестинское движение ХАМАС, значительно затрудняет проведение военной операции Израиля в анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в Тель-Авиве началась новая волна массовых акций протеста.

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