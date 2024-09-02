Власти Красноармейска готовятся к уличным боям и строят оборонительные укрепления

Власти Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР возводят оборонительные укрепления. Об этом заявил глава военной администрации города Сергей Добряк, передается агентство «РБК-Украина».

«У нас [в городе] несколько линий обороны уже построено», — сообщил он.

Добряк добавил, что работа по строительству укреплений на территории города продолжается.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что потеря Украиной Красноармейска не приведет к немедленному обвалу фронта, но за этим может последовать «серия катастроф».

1 сентября военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes отметил, что тяжелые боевые действия на Красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс рассказал, что подразделение численностью две тысячи солдат было направлено в бой на востоке Украины в феврале. В распоряжении бригады был 31 танк M-1 Abrams. По словам экспертов, в лучшем случае их осталась половина.

Ранее силовики сообщили о прорыве обороны ВСУ под Красноармейском.