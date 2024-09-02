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В Раде признались, что ожидают потери Красноармейска

Депутат Рады Костенко: потеря Красноармейска может привести к серии катастроф

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Потеря Украиной Красноармейска (Покровска) не приведет к немедленному обвалу фронта, но за этим может последовать «серия катастроф». Такое мнение в интервью YouTube-каналу NV выразил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Парламентарий выразил уверенность в том, что после отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и потери Красноармейска (украинское название Покровск) «никакой катастрофы 100% не случится».

«Главное, чтобы затем это не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения. Сейчас важнее всего остановить этот каток», — сказал Костенко.

1 сентября военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes отметил, что тяжелые боевые действия на Красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс рассказал, что подразделение численностью две тысячи солдат было направлено в бой на востоке Украины в феврале. Бригада располагала 31 танком M-1 Abrams, от которых, по мнению военного эксперта, сейчас осталась едва ли половина. Экс также выразил сомнение, что украинские силы в этом регионе смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.

Ранее быстрое продвижение ВС России в ДНР связали с нападением Украины на Курск.

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Операция на Украине
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