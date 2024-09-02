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В деле о бракованных бронежилетах появились новые фигуранты

В деле о поставке некачественных бронежилетов ВС РФ появились 4 новых фигуранта

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Четыре фигуранта появились в деле о поставке бракованных бронежилетов армии РФ на сумму 2 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В отношении Астапенко Виктора, Ермакова Александра, Портянникова Вячеслава и Семенихина Сергея в июле возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, по факту дачи взятки и посредничества в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России, следует из документа.

Отмечается, что один из них, Семенихин, является пенсионером и ранее не был судим.

В апреле стало известно, что поставщика индивидуальных средств бронезащиты для министерства обороны заподозрили в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта в 20 тысяч комплектов различных бронежилетов. Арестованный глава ООО «ГК «Пикет»» Андрей Есипов утверждал, что невиновен и его оговорили бывшие сотрудники предприятия.

30 августа Басманный суд Москвы до декабря продлил арест Есипову и другим фигурантам по этому уголовному делу.

Ранее стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ.

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