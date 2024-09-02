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На Украине вынесли приговор экс-командиру из ополчения ЛНР «Призрак»

СБУ: суд приговорил экс-командира из ополчения ЛНР «Призрак» к 14 годам тюрьмы

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Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в Telegram-канале, что суд приговорил бывшего командира из подразделения ополчения Луганской народной республики «Призрак» к 14 годам лишения свободы.

«По материалам СБУ 14 лет тюрьмы получил главарь из группировки «Призрак», — говорится в сообщении.

Спецслужба не стала называть фамилии приговоренного, но сообщила, что речь идет о бывшем командире роты из Одессы.

По данным СБУ, мужчина в 2014 году участвовал в боях против украинских силовиков, а после вернулся в родной город. Контрразведчики Службы безопасности установили его местонахождение летом 2023 года, его задержали в Одессе.

Взвод «Призрак» был основан в Донбассе в апреле 2014 года для самообороны, позже отряд увеличился до батальона. Спустя некоторое время батальон включили в состав Народной милиции ЛНР.

19 августа в ЛНР задержали гражданина России, в прошлом проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Ранее на Украине заочно предъявили обвинения Сергею Кириенко.

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