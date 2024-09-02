Румыния собирается передать Украине одну из двух своих систем ПВО Patriot

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине одной установки Patriot. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, документ еще должен быть утвержден парламентом. Отмечается, что у Румынии есть только две установки Patriot. Страна пообещала передать одну установку Украине, если Соединенные Штаты согласятся заменить ее на аналогичную.

До этого народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что переданный Киеву истребитель F-16 сбила ракета зенитного комплекса Patriot американского производства «из-за дискоординации между подразделениями». Пилот F-16 Алексей Месь, получивший несовместимые с жизнью травмы при крушении, выступал за скорейшую передачу истребителей Украине. Более того, он ездил в Вашингтон, чтобы обсуждать этот вопрос. Подробности об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Румынии призвали НАТО обезопасить страну от России.