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Российский вертолет поразил силы ВСУ в приграничном районе Курской области

Вертолет Ми-28 нанес удар по скоплению ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После поражения цели экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.

Днем 2 сентября российская авиация поразила скопления живой силы и техники 11 бригад Вооруженных сил Украины в 15 районах Сумской области, которая граничит с Курской. Также Минобороны сообщало, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский танк в приграничном районе Курской области. В ведомстве рассказали, что потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении за сутки составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее журналист увидел начало конца для Зеленского в решении атаковать Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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