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Россия нанесла удар по ТЦ в Харькове, где дислоцировался «Азов»

«Азов» превратил ТЦ в Харькове в военную базу, ВС РФ нанесли по ним удар

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Alina Smutko/Reuters

Боевики «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) превратили торговый центр «Таргет» в Харькове в военную базу. Об этом сообщала местная предпринимательница Юлия Протас, слова которой передает издание «Страна».

Вооруженные силы России утром 1 сентября нанесли удар по этому ТЦ, где находились бойцы третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ, созданной выходцами из отряда территориальный обороны «Азов».

Протас заявляла, что военные, которые принадлежат к военной части А4638, которые называли себя третьей штурмовой бригадой, захватили гражданский объект. Они, по ее словам, называют себя охраной этого «военного» объекта. Протас подчеркнула, что военные не допускали туда владельцев и главных арендаторов.

В воскресенье Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что целью массированных атак «Искандерами» в Харькове были не только расположения Вооруженных сил Украины, но и 3-я штурмовая бригада («Азов»).

30 августа пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ сконцентрировали личный состав и технику в регионе.

Ранее на Украине ликвидировали боевика «Азова», родившегося на Аляске.

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