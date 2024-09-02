Вооруженные силы России нанесли поражение солдатам и технике украинских подразделений в районах 16 населенных пунктов Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Силы РФ при помощи боевых самолетов и артиллерии нанесли сокрушительный удар семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, 10-й Октябрь, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Снагость и Южный.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.