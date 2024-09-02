Вооруженные силы России наступают в Донбассе из-за ошибок в координации ВСУ и проблем с ротацией кадров. Об этом пишет Foreign Affairs.

«Повторяющиеся проблемы с ротацией подразделений, координацией соседних подразделений, неясные командные отношения и использование приданных подразделений бригадами усугубляют относительное отставание Украины в живой силе и боеприпасах», — говорится в материале.

2 сентября профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и НАТО могут пойти на эскалацию против России из-за краха фронта ВСУ.

В этот же день бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал, что Зеленский рассказывает о вторжении Вооруженных сил Украины в Курскую область, желая оставить провалы на Донбассе незамеченными.

Ранее в Германии заявили о невозможности решить проблемы ВСУ на поле боя.