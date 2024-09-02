Названы потери ВСУ за все время боев в Курской области

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за сутки составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за все время боев под Курском потери украинской армии превысили 8900 военных и 80 танков.

2 сентября магистр международных отношений Энтони Дж. Константини заявил, что вторжение Украины в Курскую область не принесет ей какой-либо пользы и, скорее, ослабит.

1 сентября Кремль описал «достойный ответ» на вторжение в Курскую область. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее военэксперт раскрыл, какова вероятность вывода ВСУ из Курской области.