Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области

Российские войска сорвали три попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Ольговки и Кремяного Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ, уточнили в ведомстве.

«Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Ольговка и Кремяное. Потери противника составили до 40 человек», — говорится в сообщении.

Известно, что ВСУ также лишились одной БМП, а также двух бронеавтомобилей.

В военном ведомстве добавили, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении за сутки составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. За все время поев под Курском потери украинской армии превысили 8900 военных и 80 танков.

1 сентября Кремль описал «достойный ответ» на вторжение в Курскую область. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт раскрыл, какова вероятность вывода ВСУ из Курской области.