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Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в ДНР

Минобороны: бойцы «Южной» группировки войск нанесли удар по живой силе ВСУ в ДНР

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РИА «Новости»

Бойцы «Южной» группировки войск нанесли удар по живой силе ВСУ в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Верхнекаменское, Григоровка, Часов Яр, Ступочки, Предтечино и Максимильяновка. Общие потери противника составили до 520 военнослужащих.

«Противник потерял, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы FН-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, были уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

2 сентября в военном ведомстве также отчитались, что российская система ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что в ночь на 2 сентября военнослужащие Вооруженных сил России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее появились кадры уничтожения украинского дивизиона ПВО в Сумской области.

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