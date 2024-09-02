Стремительное продвижение российских военных в ДНР связано с операцией ВСУ в Курской области, где они понесли большие потери, считает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. На многих участках российские военные даже не останавливаются, так как украинские их покинули, заявил он в беседе с НСН.

Марочко отметил успехи российской армии в районах Селидово, Дзержинска и Краматорска, а также на Купянском направлении и Сватовско-Кременском участке.

«Это все связано с той глупой необдуманной операцией, которую украинские боевики затеяли в Курской области. Они просто сожгли все свои резервы, лучшие силы и теперь им попросту нечем воевать на полях сражений», — объяснил Марочко.

Скорость продвижения российских войск на многих участках не уступает началу спецоперации, в результате чего уже сейчас очевидны элементы обрушения фронта, добавил эксперт.

Что касается сроков освобождения новых населенных пунктов, то здесь все зависит от многих факторов, в том числе — способности Украины перебрасывать оружие на проблемные участки и скорости Запада в поставках вооружения и боеприпасов, заключил Марочко.

До этого СМИ со ссылкой на командира украинского подразделения написали, что Вооруженные силы России в последние дни с беспрецедентной скоростью продвигаются к контролируемому Украиной Красноармейску в ДНР. Позднее генерал ФРГ заявил, что российским военным удается каждый день продвигаться в ДНР, из-за чего для ВСУ складывается критическая ситуация на этом участке фронта.

Ранее ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.