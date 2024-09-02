Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Быстрое продвижение ВС России в ДНР связали с нападением Украины на Курск

Марочко: ВС РФ быстро продвигаются в ДНР из-за потерь ВСУ в Курской области

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Стремительное продвижение российских военных в ДНР связано с операцией ВСУ в Курской области, где они понесли большие потери, считает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. На многих участках российские военные даже не останавливаются, так как украинские их покинули, заявил он в беседе с НСН.

Марочко отметил успехи российской армии в районах Селидово, Дзержинска и Краматорска, а также на Купянском направлении и Сватовско-Кременском участке.

«Это все связано с той глупой необдуманной операцией, которую украинские боевики затеяли в Курской области. Они просто сожгли все свои резервы, лучшие силы и теперь им попросту нечем воевать на полях сражений», — объяснил Марочко.

Скорость продвижения российских войск на многих участках не уступает началу спецоперации, в результате чего уже сейчас очевидны элементы обрушения фронта, добавил эксперт.

Что касается сроков освобождения новых населенных пунктов, то здесь все зависит от многих факторов, в том числе — способности Украины перебрасывать оружие на проблемные участки и скорости Запада в поставках вооружения и боеприпасов, заключил Марочко.

До этого СМИ со ссылкой на командира украинского подразделения написали, что Вооруженные силы России в последние дни с беспрецедентной скоростью продвигаются к контролируемому Украиной Красноармейску в ДНР. Позднее генерал ФРГ заявил, что российским военным удается каждый день продвигаться в ДНР, из-за чего для ВСУ складывается критическая ситуация на этом участке фронта.

Ранее ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами