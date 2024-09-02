Российские военные сбили ракету над Курской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Курской областью ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По словам чиновника, это произошло утром 2 сентября.

В 12:40 в области была объявлена ракетная опасность, граждан просили укрыться в безопасных местах. Она продлилась 6 минут.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.