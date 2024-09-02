Российская система ПВО сбила три бомбы Hammer и 26 снарядов Vampire ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три управляемые авиационные бомбы Hammer Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 26 реактивных снарядов Vampire чешского производства и 30 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия по уничтожению объектов велись оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, в операции приняли участие ракетные войска, а также артиллерия группировок войск ВС РФ. В результате отработок целей были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

В Минобороны также сообщили, что в ночь на 2 сентября военнослужащие Вооруженных сил России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины.

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