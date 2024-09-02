Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергии и ОПК Украины

В ночь на 2 сентября бойцы Вооруженных сил России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

По данным ведомства, эти объекты занимались производством и ремонтом авиатехники и ракетного вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также являлись местам сборки и хранения беспилотников, пунктами временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

«Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих ВСУ в Сумской области.

Также Вооруженные силы России поразили позицию дивизиона ЗРК «Бук-М1» украинских войск и уничтожили ее.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.