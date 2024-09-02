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Военный эксперт: авантюра в Курской области обернулась против Киева

Военэксперт Шлепченко: крупные силы ВСУ застряли в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Авантюра в Курской области обернулась против Киева. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Крупные силы ВСУ застряли на тупиковом направлении, где они ничего не решают и никаких целей не преследуют, а в это время у них произошел развал фронта на одном из ключевых направлений — на Покровском. Соответственно, им что-то нужно делать», — сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин отмечал, что атакой на Курскую область руководство Украины пытается остановить наступление РФ в Донбассе.

Глава государства подчеркнул, что Украина не достигла желаемого, совершив свою провокацию, тогда как российская армия продолжает наступление в Донбассе темпами, которых «давно не было».

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее турецкий аналитик оценил перспективы урегулирования украинского конфликта.

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