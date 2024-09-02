В Киеве атакован военный завод «Артем»

ВС РФ снова нанесли ракетный удар по военному заводу «Артем» в Киеве. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«В прошлый раз по заводу уже прилетало 6 крылатых ракет Х-101», — сообщили на канале.

Отмечается, что степень разрушений из-за удара пока не известна. На предприятии производятся ракетные снаряды для Вооруженных сил Украины.

7 июля очевидцы в Киеве сообщили о прилете в районе военного завода «Артем».

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.