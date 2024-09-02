Появились кадры уничтожения украинского дивизиона ПВО в Сумской области

Вооруженные силы России поразили позицию дивизиона ЗРК «Бук-М1» украинских войск и уничтожили ее. Кадры ликвидации дивизиона опубликовало Минобороны РФ.

Замаскированную позицию дивизиона украинской ПВО обнаружили в районе населенного пункта Новая Сечь. После проведения доразведки российские войска нанесли удары высокоточным ракетным оружием.

В результате была уничтожена пусковая установка и транспортная машина «Бука», а также контейнеры с зенитными управляемыми ракетами. Помимо этого, был ликвидирован передвижной командный пункт с личным составом.

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих ВСУ в Сумской области. В ведомстве уточнили, что установки были поражены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

Помимо установок, были ликвидированы три автомобиля сопровождения и транспортно-заряжающая машина.

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