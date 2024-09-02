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Военный эксперт назвал цель воскресной атаки дронов на регионы России

Военэксперт Матвийчук: ВСУ атаковали дронами регионы РФ ради демонстрации силы

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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал массовый налет украинских дронов на российские регионы в ночь на 1 сентября. Киев, по его мнению, пытается таким образом показать Западу, что еще силен.

«Мол, мы еще сильны, у нас есть достаточно большое количество беспилотников, различной модификации, мы будем наносить удары. Разрешите нам наносить удары по оперативной глубине России. А дальше прозвучит требование: дайте нам все-таки ATACMS, Storm Shadow и «Скальп», — предположил Матвийчук.

Он добавил, что налеты беспилотников на территорию РФ — один из способов самопиара украинского лидера Владимира Зеленского и его команды.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив БПЛА самолетного типа.

Один из сбитых украинских беспилотников упал и повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

Ранее сбитый беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль под Белгородом.

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