Российские военные уничтожили установки HIMARS ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили высокоточными ударами три пусковые установки ракетной системы залпового огня HIMARS и более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что установки были поражены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.

В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение трех пусковых установок, а также трех автомобилей сопровождения, транспортно-заряжающей машины и более 30 украинских военнослужащих, добавили в Минобороны РФ.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона украинских войск в районе населенного пункта Чернетчина в Сумской области, уничтожив тем самым 35 украинских солдат.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.