Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов: ВС РФ взяли под контроль опорный пункт в Запорожской области

Рогов сообщил, что российские войска взяли опорный пункт севернее Работино

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, поступательное продвижение ВС РФ вперед севернее Работино продолжается. «На этом участке фронта противник был выбит из очередного опорного пункта и вынужден пятиться назад», — добавил он.

9 августа Рогов заявил, что российские силы продвинулись к северу от населенного пункта Урожайное на Времевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

3 августа Рогов сообщил, что российские военные взяли под контроль два опорных пункта ВСУ на Запорожском направлении в районе населенного пункта Малая Токмачка, расположенного в нескольких километрах от одной из ключевых точек украинской обороны на этом участке — города Орехова.

Ранее экс-генерал ВСУ указал на «тактические победы» России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами