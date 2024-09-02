Российские военные захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее села Работино на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, поступательное продвижение ВС РФ вперед севернее Работино продолжается. «На этом участке фронта противник был выбит из очередного опорного пункта и вынужден пятиться назад», — добавил он.

9 августа Рогов заявил, что российские силы продвинулись к северу от населенного пункта Урожайное на Времевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

3 августа Рогов сообщил, что российские военные взяли под контроль два опорных пункта ВСУ на Запорожском направлении в районе населенного пункта Малая Токмачка, расположенного в нескольких километрах от одной из ключевых точек украинской обороны на этом участке — города Орехова.

Ранее экс-генерал ВСУ указал на «тактические победы» России.