Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсонской области

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной украинским Вооруженным силам части Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло в результате серии взрывов.

30 августа сообщалось, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы.

До этого эксперты рассказали, почему Вооруженные силы России сменили тактику и теперь наносят удары по объектам на территории Украины не в ночные, а в утренние часы. Специалисты полагают, что утром в местах дислокации противника собирается больше личного состава, техники, подтягиваются резервы и т.д.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее на Украине заявили об использовании F-16 для отражения ракетной атаки РФ.