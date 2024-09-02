Атака ВСУ разрушила детский сад в Белгороде

Детский сад «Львенок» в Белгороде оказался разрушен из-за удара ВСУ. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде», — сообщил чиновник.
Отмечается, что до этого в городе ракеты дважды попадали в школы.
На фоне атак закрыли на неделю 20 школ, находящихся на Харьковской горе Белгорода. Также из-за обстрелов ВСУ была прекращена работа всех детских садов в этом районе.
Граждан, не имеющих возможность временно разместить детей у знакомых и родных, призывают обращаться в управление образования Белгорода — детей могут оперативно разместить в других дошкольных учебных учреждениях.
Весной Гладков объявил эвакуацию 9 тыс. детей из Белгородской области из-за обстрелов.
Ранее в Белгороде заявления на увольнение написали 10 директоров школ.