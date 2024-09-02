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Атака ВСУ разрушила детский сад в Белгороде

Гладков сообщил о разрушении детского сада «Львенок» в Белгороде ударом ВСУ

Детский сад «Львенок» в Белгороде оказался разрушен из-за удара ВСУ. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Долетели ракеты. Разрушен фактически полностью детский сад в городе Белгороде», — сообщил чиновник.

Отмечается, что до этого в городе ракеты дважды попадали в школы.

На фоне атак закрыли на неделю 20 школ, находящихся на Харьковской горе Белгорода. Также из-за обстрелов ВСУ была прекращена работа всех детских садов в этом районе.

Граждан, не имеющих возможность временно разместить детей у знакомых и родных, призывают обращаться в управление образования Белгорода — детей могут оперативно разместить в других дошкольных учебных учреждениях.

Весной Гладков объявил эвакуацию 9 тыс. детей из Белгородской области из-за обстрелов.

Ранее в Белгороде заявления на увольнение написали 10 директоров школ.

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