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Часть школ Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ

Гладков: все школы на Харьковской горе Белгорода закроют из-за обстрелов ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Все школы на Харьковской горе города Белгорода не будут работать две недели из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о школах номер 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, а также о Шуховском лицее. Все эти учебные заведения будут работать только в формате онлайн.

В указанный период также буду закрыты детские сады, они не будут работать даже в режиме дежурных групп, добавил Гладков.

В этот же день Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом региона сработала система противовоздушной обороны. В Белгороде зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание машины. В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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