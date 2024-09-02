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МО РФ сообщило о двух сбитых ПВО за ночь дронах

МО РФ заявило, что ПВО ночью сбила два дрона ВСУ под Белгородом и в Черном море

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Gleb Garanich/Reuters

Силы противовоздушной обороны России ночью сбили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) — один в Белгородской области и один над Черным морем. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один – над акваторией Черного моря», — уточнили в ведомстве.

До этого сообщалось о прямых попаданиях в социальный и коммерческий объекты Белгорода во время ракетной угрозы. Также произошло возгорание автомобиля. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в поселке Дубовое в результате атаки ВСУ загорелись два дома и четыре автомобиля. Сотрудники МЧС уже приступили к тушению пожаров.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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