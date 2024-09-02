Бойцы 810-й бригады морской пехоты ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Курской области и захватили броневики стран НАТО. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предает ТАСС.

«Наши группы зашли к ним в тыл, завязался короткий бой», — рассказал на видео заместитель командира роты с позывным «Замполит».

Российские бойцы в качестве трофея взяли два бронетранспортера Stryker и одну бронемашину Roshel Senator. Военный добавил, что теперь эти западные машины морпехи используют для выполнения задач. Кроме того, во время атаки удалось уничтожить украинский БТР «Буцефал».

До этого стало известно, что солдаты ВС РФ за неделю сожгли две БМП Bradley.

Накануне Минобороны РФ сообщило о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на Курском направлении. Противник потерял более 8500 военных, 80 танков и 37 боевых машин пехоты.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.