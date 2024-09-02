Разведчики Южной группировки войск за неделю ликвидировали при помощи FPV-дронов две украинских БМП Bradley американского производства на Донецком направлении. Об этом сообщил командир разведгруппы с позывным Алтай, передает ТАСС.

«Мы наблюдаем с дронов, работаем с FPV и корректируем артиллерию», — рассказал он на видео, которое предоставило Минобороны РФ.

Также разведка корректирует удары авиации, подавляют и уничтожают огневые точки, военную технику и живую силу противника в зон спецоперации.

Накануне Минобороны РФ сообщило о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на Курском направлении. Противник потерял более 8500 военных, 80 танков и 37 боевых машин пехоты.

До этого в Сумской области войска РФ уничтожили «Ланцетами» две украинских БМП. По данным оборонного ведомства, технику обнаружили в районе лесополосы границы. Машины были найдены средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).