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В ФРГ заявили о неспособности ВСУ сдержать российские удары в Донбассе

Эксперт Ланге: ВСУ не могут сдержать удары России из-за атаки на Курскую область

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Украинские войска в Донбассе не могут сдержать российское наступление из-за отправки своих лучших подразделений в Курскую область. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил военный аналитик Нико Ланге.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослабляет свои лучшие подразделения на востоке для того, чтобы иметь возможность для атаки на Курскую область. Недоукомплектованные подразделения, находящиеся в Донбассе, не могут противостоять российским войскам.

Эксперт выразил мнение, что успешное наступление российской армии на Красноармейском направлении в ДНР и принудительная эвакуация населения из самого Красноармейска ставят под вопрос всю украинскую военную стратегию, сделавшую ставку на рискованное наступление в Курской области.

Ланге подчеркнул, что Киев платит высокую цену в Донбассе.

До этого отставной офицер армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис заявил, что из-за вторжения в Курскую область украинские войска ждет катастрофа по всей линии фронта.

Ранее сообщалось, что ВСУ за август потеряли в зоне СВО более 68 тысяч военных.

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Атаки на Курскую область
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